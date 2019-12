Luka Doncic impatient face à la montée en puissance de Kristaps Porzingis

Victime d'une blessure à la cheville mi-décembre, le meneur des Dallas Mavericks Luka Doncic doit prendre son mal en patience. Sans lui, la franchise texane tente de limiter les dégâts. Et pour l'instant, le bilan reste correct avec 2 victoires et 2 défaites. En l'absence du Slovène, l'intérieur Kristaps Porzingis assume ses responsabilités. Parfois un peu rouillé depuis le début de la saison pour son retour de blessure, le Letton monte en puissance. Simple spectateur, Doncic ne rate bien évidemment aucun match de son équipe. Et le jeune prodige a du mal à attendre quand il voit son partenaire devenir de plus en plus productif.

"Ils font vraiment un super boulot sans moi. Comme je le dis toujours, nous avons de supers joueurs dans cette équipe et les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais les fans voient de la manière dont nous jouons. Kristaps ? C'est un grand joueur. Il devient de plus en plus à l'aise. Donc je suis vraiment heureux pour lui. Et surtout, j'ai hâte de revenir quand nous allons devenir ensemble de plus en plus fort", a ainsi assuré Luka Doncic pour The Dallas Morning News.

Jeudi face aux San Antonio Spurs, Luka Doncic devrait justement faire son grand retour. L'occasion idéale pour faire un carton avec Kristaps Porzingis ?