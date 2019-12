À la vue des images, on pensait que Luka Doncic en aurait pris pour bien plus longtemps. Finalement, le staff avait été rassurant en expliquant que leur joyau slovène ne serait à l'infirmerie qu'environ deux semaines. On s'en rapproche tout doucement puisqu'on est aujourd'hui à dix jours d'absence. On l'avait déjà vu s'entraîner légèrement et faire quelques sprints à Philadelphie pour rassurer son monde. On attend désormais la prochaine étape et elle devrait intervenir dès jeudi. Luka Doncic s'est entraîné normalement hier et il devrait donc pouvoir être aligné contre San Antonio.

"Il se sent mieux chaque jour. J'ignore quel sera son statut jeudi mais il sera augmenté. Il va bien. On va voir comment il se sent demain et ensuite jeudi, mais les choses vont de mieux en mieux", a ainsi déclaré Rick Carlisle.

Face aux Spurs, Dallas va tenter de laver l'affront de dimanche où les joueurs ont gâché une avance de 30 points en troisième quart-temps face à Toronto.

Les stats de Luka Doncic