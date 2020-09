Sans jouer, Luka Doncic égale un exploit aussi vieux que lui

Figurer dans une All-NBA First Team à 21 ans et pour sa 2e saison en NBA n'est pas normal. En même temps, Luka Doncic est tout sauf normal.

Luka Doncic nous manque tellement que l'on est content de parler de lui dès que l'occasion se présente. L'annonce des All-NBA Teams nous en donne l'opportunité. Sans jouer, puisque les Dallas Mavericks ont été éliminés au 1er tour des playoffs par les Los Angeles Clippers, le Slovène est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire à figurer dans une All-NBA First Team. A seulement 21 ans, Doncic entre à peine à l'âge adulte selon les critères américains, mais il entre déjà dans les livres d'histoire...

L'ancien joueur du Real Madrid n'est d'ailleurs pas uniquement devenu le plus jeune à accomplir cet exploit. Il est aussi devenu le premier à intégrer le meilleur cinq de la saison lors de l'une de ses deux premières saisons en NBA depuis... 21 ans !

Le dernier à avoir réussi cette performance n'était pas n'importe qui non plus. En 1999, Tim Duncan, sophomore et finalement MVP des Finales puis champion avec les San Antonio Spurs, était ainsi aux côtés de Jason Kidd, Allen Iverson, Karl Malone et Alonzo Mourning. Un peu moins clinquant que la All-NBA First Team de cette années sans doute, mais pas fun du tout à affronter dans un match. Même pour un cinq avec LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, James Harden et Luka Doncic...