All-NBA Teams : Bradley Beal va râler, Rudy Gobert est dans le coup

C'est toujours un peu décevant de voir les All-NBA Teams tomber alors que l'on est au beau milieu des playoffs et que la saison régulière nous semble aussi loin, avec des conclusions différentes. Toujours est-il que l'on connaît la photographie de ce qu'a été cette saison 2019-2020 aux yeux des votants.

La All-NBA 1st team ne surprendra absolument personne et est compliquée à critiquer. On notera que Giannis Antetokounmpo, LeBron James et Anthony Davis sont les trois joueurs à avoir eu le maximum de points. Tous les votants les ont placé dans le meilleur cinq de la saison. A leurs côtés, Luka Doncic fait une entrée fracassante, en compagnie d'un autre Texan d'adoption : James Harden.

All-NBA First Team

G- LeBron James

G- James Harden

F- Luka Doncic

F- Giannis Antetokoumpo

F- Anthony Davis

Le deuxième cinq n'est pas très surprenant non plus, si ce n'est qu'en début de saison on aurait évidemment jamais osé pronostiquer la présence de Chris Paul. Le meneur d'OKC a mérité sa place, en compagnie de Damian Lillard, Kawhi Leonard, Nikola Jokic et Pascal Siakam. Heureusement pour ce dernier, qui a tristement eu du mal à retrouver son meilleur niveau lors des playoffs, le vote ne concernait que la saison régulière.

All-NBA Second Team

G- Chris Paul

G- Damian Lillard

F- Kawhi Leonard

F- Pascal Siakam

F- Nikola Jokic

C'est plutôt du côté de la All-NBA Third Team que ça jase déjà un peu. Bradley Beal est ainsi devenu le premier joueur avec au moins 30 points et 6 passes de moyenne à ne faire partie d'aucune All-NBA Team. Ses fans risquent de mal prendre le fait de voir par exemple Russell Westbrook à sa place.

Idem pour Khris Middleton, pour lequel les votes (supérieurs à ceux reçus par Westbrook), ont été divisés entre le poste de Guard et de Forward.

La présence de Rudy Gobert, troisième dans la course au meilleur défenseur de l'année, nous fait évidemment plaisir. Après une All-NBA Second Team en 2017 et une All-NBA Third Team en 2019, c'est la troisième fois que le pivot du Jazz a les honneurs de l'une des All-NBA Teams.

All-NBA Third Team

G- Russell Westbrook

G- Ben Simmons

F- Jimmy Butler

F- Jayson Tatum

F- Rudy Gobert