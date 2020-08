Bradley Beal fustige un manque de respect des médias

Il ne s'agit pas d'un secret, Bradley Beal ne digère pas sa probable absence des teams All-NBA. Remonté contre le journaliste Zach Lowe, l'arrière des Washington Wizards sent qu'il n'aura pas le droit à cet honneur. Pourtant, sur le plan individuel, il a réalisé une saison incroyable. 30,5 points, 4,2 rebonds et 6,1 passes décisives de moyenne. Mais les résultats décevants de la franchise de DC l'ont un peu plombé. Ainsi, Beal a déjà raté le All-Star Game. Et le natif de Saint-Louis a donc du mal à digérer ce nouvel échec. Du coup, le #3 des Wizards a poussé un coup de gueule contre les médias.

"Je dois l'avouer, c'est difficile d'entendre des rapports qui disent que je ne vais pas être dans les teams All-NBA. Honnêtement, je pense que je le mérite. Je comprends que gagner soit un facteur important. Nous n'avons pas assez gagné. Donc je comprends cet argument. Mais à part ça, je ne vois aucune autre explication.

Je pourrais me plaindre des millions de fois pour des millions de raisons. Je crois que mon jeu a parlé pour moi. J'ai le sentiment que les joueurs savent. Les coaches savent. Mais ça m'énerve car ça doit être un signe de respect", a expliqué Bradley Beal sur NBC Sports.

On peut comprendre la frustration de Bradley Beal. Individuellement, il doit normalement faire partie des teams All-NBA (la troisième). Mais le système de votes, avec des joueurs potentiellement élus sur plusieurs postes, ne lui est pas favorable...