Bradley Beal est dégoûté. Il sent qu’il ne fera pas partie des teams All-NBA. Il en veut notamment à Zach Lowe, qui lui aurait menti et qui n’aurait pas voté pour lui. Mais plus que des votants eux-mêmes, si le problème venait du système de scrutin ? Une système qui pourrait laisser Russell Westbrook sur le carreau cette année également.

Bradley Beal a réalisé sa meilleure saison d’un point de vue statistique, avec 30,5 pts, 4,2 rbds et 6,1 pds. Malgré les résultats décevants de son équipe, il espérait bien être cette année dans une des All-NBA Teams, qui, pour rappel, sont votées par les médias.

C’est sans doute pour cela qu’il a très mal pris quand Zach Lowe a publié les trois cinq pour lesquels il a voté. Bradley Beal n’y figurait pas, alors que le journaliste d’ESPN lui avait dit lors d’un podcast commun qu’il en ferait partie.

Man lied right to my FACE! Smh — Bradley Beal (@RealDealBeal23) July 28, 2020

Son entourage étant toujours volubile quand il se fait snober, sa compagne s’est également épanché sur le sujet sur Twitter.

Si dans un récent podcast Lowe a expliqué être toujours fan de Bradley Beal, mais avoir tranché en raison des résultats des Wizards (seulement 20 victoires avec Beal en 2019-2020), il est intéressant de jeter un oeil à ses 5. Notamment au troisième où les guards choisis sont Ben Simmons et… Jayson Tatum.

Traditionnellement ailier, voire listé cette année par basketball-reference comme ailier-fort, poste sur lequel Brown et lui alternent quand les C’s sont en small ball, Jayson Tatum a souvent la balle dans les mains. Or la NBA permet à plusieurs joueurs d’être élus sur plusieurs postes.

Pour rappel, chaque participant doit choisir dans chaque cinq : deux arrières ; deux ailiers ; un pivot. Lowe a sans doute mis Tatum en arrière pour insérer Siakam et Middleton, deux joueurs qui lui tiennent à coeur, dans sa 3rd Team.

C’est sans doute là que réside la principale raison pour laquelle Bradley Beal, et peut-être Russell Westbrook ne feront pas partie des All-NBA Teams. The Athletic s’est procuré les bulletins de 29 des 100 personnalités des médias qui prennent part aux votes des différents NBA Awards. Le joueur des Houston Rockets et celui des Washington Wizards s’avèrent être les deux premiers à ne pas faire le cut sur les postes arrières, sur cet échantillon de 29 votants.

« Il faut blâmer la ligue pour avoir décider qu’un joueur comme Kawhi peut être un arrière si on le veut », a expliqué anonymement l’un des votants, interrogé sur l’absence de Beal.

LeBron James, qui fait à peu près tout sur un terrain, a pour nombre de participants été considéré dans le groupe des arrières. A juste titre puisqu’il a principalement joué meneur cette année :

« LeBron ayant joué la majorité de ses minutes à la mène cette année a empêché Beal d’être dans la Third Team pour moi », a expliqué un autre votant.

LeBron James et Kawhi Leonard sont loin d’être les seuls à pouvoir entrer dans un des 5 soit en tant qu’arrière, soit en tant qu’ailier. Tatum, donc, mais aussi Luka Doncic ou encore Jimmy Butler sont dans ce cas. Ce qui minimise les chances des arrières purs.

Bien évidemment, on ne sait pas encore si Bradley Beal et Russell Westbrook ne seront effectivement pas dans une des trois équipes. L’échantillon de 29 bulletins (sur 100) est relativement faible, mais il donne une tendance. Et Beal n’apparait que dans 11 3rd Team et 1 2nd Team. Westbrook a reçu trois votes pour la 2ème équipe et 9 pour la 3ème.

Plus que de véritables équipes, avec les meilleurs sur chaque poste, la NBA a chois ce système pour les All-NBA Teams reflètent plutôt les 15 meilleurs joueurs de la ligue. C’est sans doute mieux pour elle en terme de marketing. Ça l’est un peu moins pour Beal…