Bradley Beal dévoile le secret de son déclic cette saison

Sans le moindre doute, Bradley Beal a passé un cap cette saison. Même sans avoir les honneurs d'une sélection pour le All-Star Game, l'arrière des Washington Wizards a enchaîné les performances dignes de ce statut. Avec 30,5 points, 6,1 passes décisives et 4,2 rebonds de moyenne, le joueur de 26 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs de la NBA. Leader de son équipe en l'absence de John Wall, blessé, Beal a la certitude d'avoir eu un déclic. Et selon lui, il peut faire de grandes choses en poursuivant sur cette voie.

"J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic en moi. Honnêtement, j'ai changé ma façon de penser au jeu. En jouant, je suis désormais bien plus agressif. Maintenant, dans mon esprit, je suis toujours le meilleur joueur sur le parquet. Et je dois le démontrer. Je pense que ça peut perdurer.

J'ai modifié ma façon de voir le jeu, je ne cours plus partout sur le terrain. Je me concentre donc sur l'essentiel. Je dois faire mal. Il faut aussi noter que je provoque plus pour aller sur la ligne des lancer-francs. De cette manière, tout mon jeu s'ouvre bien plus. En attaquant le panier de cette manière, j'ai plus d'opportunités de marquer. Je suis aussi capable de créer bien plus", a analysé Bradley Beal pour The Athletic.

Reste à savoir si Bradley Beal sera capable de conserver un tel impact avec le retour attendu de Wall.