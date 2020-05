John Wall : « Je suis à 110% ! »

Après deux opérations, dont une au tendon d'Achille, John Wall se sent plus en forme que jamais et attend avec impatience la saison 2020-21

Comme Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore Klay Thompson, John Wall fait partie de ces stars NBA qui observe de loin tout ce qu'il se passe actuellement. Blessé gravement à deux reprises fin 2018, le meneur des Wizards est toujours en phase réathlétisation. Et même s'il aurait pu profiter de la fin de saison qui se déroulera très certainement à Orlando, l'ancien pick #1 de la Draft 2010 ne rechaussera pas les baskets avant 2020-21. En revanche, et comme il l'avait déjà expliqué, il se sent plus en forme que jamais.

"Je suis à 110%," dit-il. "Ça me démange de pouvoir revenir sur les parquets. Je prends mon temps dans cette rééducation et je travaille pour être dans la meilleure forme possible"

En son absence, Bradley Beal est devenu le go-to-guy. Un joueur qui vaut plus de 30 points par match. Et John Wall a hâte de pouvoir s'associer avec celui qui a bien grandi sans lui.

"Je suis focalisé sur mon retour et j'ai vu comment Brad s'est développé, comment notre équipe s'est développée. J'ai aussi vu les changements dans l'organisation pour nous préparer à la saison prochaine. On va voir ce qu'on peut faire."

Il faudra tout même voir comment John Wall va rebondir après près de deux ans sans jouer. Qui plus est après une opération du tendon d'Achille, l'une des pires blessures pour un sportif. Sa vitesse - qui était folle - et ses qualités athlétiques seront sans doute quelque peu amoindries. Et surtout, comment lui et Bradley Beal vont-ils s'entendre ? Avant sa blessure, Wall était clairement la première option. Celui qui a obtenu un énorme contrat. C'est désormais Beal qui dirige cette troupe des magiciens. Acceptera-t-il facilement de devenir une 2e option ? Pas si sûr.