Luka Doncic n’a pas de temps à perdre, les Mavs prêts à faire le ménage

Avec Luka Doncic, les Dallas Mavericks tiennent l'un des talents les plus éléctrisants de la NBA et normalement la garantie de pouvoir s'appuyer sur un joueur phénoménal pour quelques années. Pour autant, la franchise texane n'a pas spécialement envie d'attendre que le Slovène ait 25 ou 30 ans pour construire une équipe capable de gagner le titre autour de lui.

Selon le Dallas News, Donnie Nelson, le General Manager des Mavs, a fait savoir à toutes les équipes de la ligue qu'il était prêt à chambouler l'effectif dès à présent dans l'optique de récupérer ce qu'il considérera comme une troisième star. Comme quelques autres équipes - on pense au Miami Heat - Dallas sera à surveiller à la fin de la saison prochaine, lorsque Giannis Antetokounmpo sera en fin de contrat. Mais visiblement, c'est dès à présent qu'il faut s'attendre à du chamboulement.

Doncic-Curry, l'histoire d'un workout secret qui a boosté le génie des Mavs

Selon la même source, Nelson a indiqué que tous les joueurs de l'effectif, à l'exception de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, récemment opéré du ménisque, pouvaient être inclus dans des transactions. Les Mavs seraient même prêts à récupérer des contrats indésirables si cela leur permet de recruter un autre joueur confirmé et d'impact.

A l'heure actuelle, les joueurs sous contrat à Dallas qui ne se nomment ni Luka Doncic, ni Kristaps Porzingis, sont : Dwight Powell, Maxi Kleber, Delon Wright, Seth Curry, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Boban Marjanovic, Justin Jackson et possiblement Tim Hardaway Jr s'il active son option à 18 millions, et Willie Cauley-Stein, dont l'option est à un peu plus de 2 millions. Difficile de savoir quels joueurs importants pourraient débarquer à Dallas en créant un ou plusieurs packages autour de ces joueurs-là, bien que certains aient un réel potentiel et une valeur correcte sur le marché.

L'un des points d'interrogation pour les saisons suivantes concernera évidemment Kristaps Porzingis. S'il évite les blessures, le Letton restera bien entendu un joueur presque intransférables de par son âge et sa connexion avec Luka Doncic. S'il se remet difficilement de son nouveau souci au genou, il ne restera probablement plus que Doncic comme pièce inamovible. Porzingis touchera 29 millions de dollars sur la saison 2020-2021.