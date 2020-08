Luka Doncic a fait vivre une fin de soirée exceptionnelle à tous les fans NBA dimanche, à l'exception de ceux des Los Angeles Clippers, évidemment. Le Slovène a peut-être même réussi à redonner le sourire aux supporters du Paris Saint-Germain après leur défaite en finale de la Ligue des champions [Chez nous, pas besoin de consolation, ça supporte l'OL, l'OM, des clubs bretons, ou ça a pris sa retraite de fan depuis que Joël Bats a raccroché les gants]. Les autres stars NBA qui étaient dans leur canapé, chez elles ou dans la bulle, ont elles aussi vibré devant le shoot déjà culte du joueur des Dallas Mavericks. Pareil pour des journalistes comme Stephen A. Smith ou Taylor Rooks.

A quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il est culte ? Il suffit de voir lesdites stars se ruer sur leur compte Twitter pour lâcher leur commentaire. De LeBron James à Stephen Curry, en passant par des légendes à la retraite comme Dwyane Wade ou Manu Ginobili, ils ont été nombreux à rendre hommage au virtuose Luka Doncic. En ce jour d'anniversaire de Kobe Bryant, on aurait tellement aimé voir le Black Mamba y aller aussi de son petit message...

OMG! OMG! OMG! @luka7doncic with the Game Winning 3 over Reggie Jackson at the buzzer. Holy S$&@! I AM SOLD, Ladies & Gentlemen. I AN Sold! @maxkellerman called it. Gotta give him credit. The @dallasmavs are LIVE. @LAClippers, what’s up? No @kporzee and this still happened. Yo?

— Stephen A Smith (@stephenasmith) August 23, 2020