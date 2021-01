Luka Doncic fait mieux que LeBron, Magic et Big O réunis

Les soirs se suivent et se ressemblent pour Luka Doncic. Il débarque sur le parquet, gère toutes les possessions des Dallas Mavericks et régalent ses coéquipiers. Son impact sur le jeu est évident, même quand il fait preuve de maladresse. Parce que le Slovène compense en offrant des caviars et en prenant des rebonds. Ça donne donc des triple-doubles en pagaille. Il est devenu la référence en la matière en NBA. Alors qu’il dispute seulement sa troisième saison dans la ligue.

Hier soir, la superstar texane compilait donc 13 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Son trentième triple-double en carrière. Rien que ça. Le prodige part sur des bases phénoménales. En effet, il n’a pas encore fêté ses 22 ans. Et à cet âge, ni Oscar Robertson, ni Magic Johnson, ni LeBron James n’avait compilé autant de triple-doubles. En vérité, ils étaient même à 29… en compilant ceux des trois légendes !

Total triple-doubles before turning 22 years old: 30 - Luka

29 - Magic, Lebron and Oscar combined....#MFFL | @statmuse pic.twitter.com/rV5vgFIZRa — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 21, 2021

Luka Doncic profite du fait que le jeu est plus rapide qu’avant, avec donc plus de possessions – ce qui est vrai surtout par rapport aux débuts de LeBron James mais pas forcément de Oscar Robertson et Magic Johnson. Dans tous les cas, ça reste un crack. Et à ce rythme, il pourrait évidemment dépasser « Big O » en tête du classement des triple-doubles (181). Il est actuellement quatorzième… All-time !

