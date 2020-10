Marc Gasol serait proche d'un retour en Espagne, au Barça. Il n'y aura peut-être plus aucun Gasol en NBA en 2021. Une première depuis 19 ans.

A la mi-septembre, la rumeur était déjà tenace. Marc Gasol réfléchissait apparemment sérieusement à quitter la NBA pour finir sa carrière au pays, en Espagne. On évoquait le fait que même à 35 ans, il avait encore suffisamment de basket et de leadership pour aider un contender, au hasard, les Los Angeles Clippers. Les choses se sont un peu emballées autour du "Big Burrito", comme il était surnommé à l'université de Memphis, mercredi soir.

Des sources en provenance d'Espagne ont annoncé que le pivot des Toronto Raptors, en fin de contrat, avait décidé de rejoindre le FC Barcelone et donc de quitter la NBA. Les messages de félicitations et de nostalgie ont alors afflué de la part de fans et de médias qui ont couvert Marc Gasol à Memphis ou à Toronto.

Sauf que ce n'est pas encore fait...

Sarunas Jasikevicius, le coach du Barça, a démenti tout accord entre son club et Gasol. Néanmoins, l'ancien crack de la Lituanie a laissé la porte ouverte à une éventuelle arrivée dans des propos relayés par le Mundo Deportivo.

"Nous n'avons pas parlé avec Marc Gasol. L'important, c'est de ne pas se presser. Si l'opportunité s'avère réelle, nous essaierons certainement".

The Athletic a de son côté évoqué le fait que malgré l'envie du champion NBA 2019 de rapatrier sa famille en Espagne pour son après-carrière, il ne fermait pas encore complètement la porte à une ultime aventure en NBA. Jusqu'à la fin du mois de juillet, les médias catalans considéraient que son frère aîné Pau allait s'engager avec le Barça pour un retour aux sources. Rien ne s'est finalement matérialisé et l'ancien intérieur des Los Angeles Lakers, que l'on a pu voir dans les gradins virtuels lors du game 1 des Finales NBA, est toujours sans club.

On n'est donc toujours pas certains d'avoir une NBA sans aucun Gasol la saison prochaine. C'est toutefois une éventualité à laquelle il faut se préparer pour la première fois depuis... 19 ans !

On peut en tout cas parier que dans quelques années, les deux frères seront sur l'estrade du Hall of Fame de Springfield. Le cadet sort d'un titre NBA au cours duquel il a joué un rôle-clé, avant de remporter le Mondial avec l'Espagne, pour couronner une très belle carrière américaine. Quant au premier, y a-t-il vraiment besoin d'expliquer pourquoi il entrera au Panthéon ?