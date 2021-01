Ce matin, nous avons mis en lumière les progrès fulgurants de Jayson Tatum et Jaylen Brown, les deux stars montantes des Boston Celtics. Mais il serait injuste de ne pas mentionner l’impact de Marcus Smart sur cette équipe. Sans lui, le groupe ne serait clairement pas le même.

Jayson Tatum et Jaylen Brown grandissent sous nos yeux… mais les Celtics piétinent encore

« C’est le cœur et l’âme de cette franchise », assure Brown. « Son énergie est importante pour nous. On lui a demandé de jouer meneur et il le fait. Il m’a offert des paniers faciles. Pour Jayson aussi. Je suis fier de le voir grandir et de le voir assumer les responsabilités qui lui sont données. » « Il dirige l’équipe et il fait du très bon boulot », ajoute Tatum.

Marcus Smart compile plus de 12 points et 6 passes depuis le début de la saison, à 41% à trois-points. Mais son impact dépasse largement le cadre des stats, justement. Il fait toutes les petites choses qui sont difficilement quantifiables. Il parle, il se donne à fond, il montre l'exemple. Son énergie est communicative et contagieuse. C'est crucial pour une franchise qui veut jouer le titre. En conclusion, toutes les équipes ont besoin d’un joueur comme lui.