Markelle Fultz, le joueur qui va casser la baraque au Magic cette saison ?

Markelle Fultz s’est fait oublier. Premier choix de la cuvée 2017 relégué au second rang, bien derrière les Jayson Tatum, Bam Adebayo ou même De’Aaron Fox. Et pourtant, il était LE joueur incontournable de cette promotion à sa sortie de l’université. Un meneur très athlétique, grand, scoreur, passeur, adroit… le package intégral.

Ses débuts plus que mystérieux avec les Philadelphia Sixers – où une blessure étrange et récurrente à l’épaule est allée jusqu’à l’empêcher de tirer – semblent loin derrière. Il s’est enfin reconstruit. Dans l’anonymat, ou presque. Mais Fultz paraît prêt à se refaire un nom pour sa deuxième saison au Orlando Magic, sa quatrième en NBA.

« Vous allez voir. Vous allez voir quand il va jouer. Son tir à trois-points est bien meilleur par exemple. Vous allez voir », prévient avec insistance son coach, Steve Clifford. « Il est bien meilleur physiquement et il se sent bien mentalement. C’est un bien meilleur joueur qu’il y a un an. »