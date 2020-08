Le port du masque est peut-être l’une des armes les plus efficaces contre le coronavirus. Nous en savons quelque chose, ici en France, puisqu’il est devenu obligatoire dans les lieux fermés. Il l’est évidemment aussi au sein de la « bulle » NBA de Disney World. Du moins… en théorie. Dwight Howard a été aperçu plusieurs fois sans masque dans certaines des vidéos qu’il postait lui-même sur ses réseaux sociaux. Quant à Terrence Davis, des Toronto Raptors, il a réussi à se pointer avec un masque… troué au niveau de la bouche.

La preuve que certains joueurs ne prennent pas la règle très au sérieux. Et ça commence à agacer la ligue. Selon Marc Stein, les responsables NBA ont ainsi rappelé à l’ordre les franchises. En leur demandant de vraiment rappeler l’importance du port du masque à leurs joueurs. En cas de non respect des règles, des sanctions à venir.

Teams were also reminded today that penalties for non-compliance on mask wearing at the NBA Bubble range from warnings to fines, suspensions and potentially even removal from campus, @NYTSports has learned ... with repeat offenders subject to enhanced discipline

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2020