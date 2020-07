Dwight Howard balancé pour non-port de masque… par lui-même ?

Dwight Howard a expliqué hier qu’il avait été « dénoncé » via la fameuse hotline anonyme qui fait tant jaser. Et s’il était lui-même la balance ou avait tout fait pour se faire balancer ?

Selon D12, quelqu’un aurait appelé le numéro pour reporter une violation du protocole anti - Covid 19 de la bulle d’Orlando.

« Quelqu’un a parlé sur moi », a expliqué le pivot des Los Angeles Lakers lors d’un Instagram Live. Je n’avais personne autour de moi. Suis-je censé porté un masque ? »

Pour rappel, Dwight Howard s’était retrouvé tout seul à une pool party, à cause d’une erreur de communication sur l’événement. Et donc d’après lui, quelqu’un aurait balancé qu’il n’y portait pas de masque.

C’est bien évidemment tout à fait plausible. Mais il est très probable également qu’il se soit auto-balancé… Parce que s’il ne veut pas recevoir d’avertissement, peut-être devrait-il éviter de se filmer sans masque dans la bulle et de poster ces vidéos. Loin de nous l’envie de lui faire la leçon, mais généralement quand tu ne veux pas te faire réprimander, c’est plus simple d’éviter de rendre publique tes infractions.

being back in orlando has dwight feeling nostalgic pic.twitter.com/eZ2U7Ksczx — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 14, 2020

Contrairement à ce qu’affirmait Rudy Gobert, très critique sur le numéro de téléphone mis en place par la NBA, celui-ci a déjà été pas mal utilisé. Et si on peut clairement regretter que l’on en arrive à ce type d’arsenal pour faire respecter des mesures que le bon sens et le respect de soi et des autres devraient pousser à adopter au quotidien, les enjeux sanitaires sont trop élevés pour prendre n’importe quel risque.

Et quand quelqu’un est suffisamment inconscient pour se balader sans masque et se plaindre d’avoir été balancé alors qu’il le fait très bien lui-même, on se dit que cette hotline a clairement sa raison d’être, malheureusement…