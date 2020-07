Les joueurs NBA se balancent entre eux dans la bulle

Lorsque la NBA avait annoncé la mise en place d'une hotline pour permettre aux joueurs et aux membres du staff présents dans la bulle de signaler tout comportement déviant, ça avait un peu grincé des dents. Pas forcément celles de Damian Lillard ou Joel Embiid, qui avaient expliqué n'avoir aucune confiance en leurs camarades des autres équipes. Plutôt celles de ceux qui se savaient possiblement sous la menace de la "poucave box" en question, que ce soit parce qu'ils prévoyaient de faire entrer des personnes ou de la nourriture en douce du côté de Disney World Resort...

Selon Shams Charania de The Athletic, le système fonctionne très bien. Plusieurs joueurs ont été dénoncés de façon anonyme et il est possible que ce soit de cette manière que Bruno Caboclo, des Houston Rockets, et Richaun Holmes, des Sacramento Kings, aient été pris par la patrouille. Ou que ce soit un autre joueur qui a prévenu la sécurité de l'hôtel qu'il y avait des bruits sourds et suspects dans la chambre de Jimmy Butler...

Un joueur tente déjà de faire rentrer un model Instagram dans la bulle

Sans qu'il y ait eu d'annonce officielle de la part de la ligue, plusieurs joueurs auraient ainsi reçu des avertissements pour ne pas avoir respecté certaines règles instaurées dans la bulle. Spencer Dinwiddie, forfait pour la bulle, n'aurait sans doute pas aimé fréquenter certains joueurs de la ligue en 40. Le meneur des Brooklyn Nets, interrogé par Bleacher Report, a voulu faire passer un message à ses camarades présent dans la bulle :

"N'utilisez pas le numéro pour balancer", s'est amusé Dinwiddie.

Il y a quelques jours, Chris Haynes de Yahoo Sports avait expliqué que la fameuse hotline n'avait pas encore été utilisée. Il n'en fallait pas plus pour inciter quelques uns à la dénonciation.

D'un autre côté, il est tellement important pour la NBA qu'il n'y ait aucun joueur contaminé à l'intérieur de la bulle qu'on peut comprendre...