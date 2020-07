Jimmy Butler : la sécu est montée dans sa chambre pour tapage nocturne

Jimmy Butler n'est pas du genre à changer ses habitudes. L'arrière du Miami Heat s'entraîne à des heures pas possibles en temps normal et sa présence dans la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison NBA n'allait pas l'empêcher d'en faire de même. Petit problème : les joueurs n'ont pas le droit d'accéder aux terrains d'entraînement en dehors des heures prévues.

Du coup, Butler s'est dit qu'il allait tranquillement se faire une petite séance nocturne dans sa chambre. Selon TNT, un agent de sécurité est allé frapper à la porte du All-Star, à la suite d'une plainte pour des bruits sourds et répétitifs. On imagine que le joueur ou le membre du staff qui a alerté l'hôtel se demandait si l'occupant de la chambre n'avait pas invité des demoiselles pour une partie fine...

Lorsque l'agent est arrivé, Butler était en tenue d'entraînement, complètement en nage et venait apparemment de... dribbler avec intensité dans sa chambre, comme s'il se trouvait sur un parquet.

Il faut quand même être un grand malade pour jouer au basket en pleine nuit dans sa piaule alors que l'on a entraînement quelques heures plus tard. Si vous doutiez de la motivation de Jimmy Butler à tout casser dans la bulle, voici la preuve que le gars est focus de chez focus. Butler a souvent revendiqué le fait d'avoir une éthique de travail similaire à celle de Kobe Bryant et il débute souvent ses entraînements 3 ou 4 heures avant tout le monde...

A Orlando, Miami affrontera Denver, Toronto, Boston, Milwaukee, Phoenix, Oklahoma City et deux fois Indiana. L'objectif de Jimmy Butler et de ses camarades : garder leur 4e place à l'Est (ils ont deux victoires de plus que les Pacers, 5e), ou doubler Boston au 3e rang, puisque les Celtics n'ont que deux victoires (et un ballottage favorable) de plus.