Luka Doncic déjà dans l’histoire avec LeBron, Magic et West 👀

Avec une NBA de plus en plus offensive, les statistiques ne sont pas toujours représentatives. Et elles perdent logiquement en intêret. Mais Luka Doncic a déjà fait son entrée dans un cercle très fermé aux Los Angeles Lakers. Face aux New Orleans Pelicans (136-115), le Slovène a compilé 30 points et 15 passes décisives.

Dans l'histoire de la franchise californienne, l'ancien Madrilène est seulement le 4ème joueur à tourner à au moins 30 points et 15 passes décisives sur un match. Les autres ? Des légendes des Lakers : Jerry West, Magic Johnson et bien évidemment LeBron James.

En seulement 9 matches sous les couleurs de Los Angeles, c'est fort. Surtout qu'il n'est clairement pas à 100%. De retour après sa blessure, il a besoin de temps pour retrouver du rythme et de l'adresse. Mais son impact est déjà évident sur le jeu californien.

Avec des premiers pas réussis, le joueur de 26 ans semble déjà séduit par les Lakers. Et il risque, sauf surprise, de s'installer sur la durée en Californie. Si ce scénario se confirme, Luka Doncic a de grandes chances d'affoler les compteurs et de marquer (beaucoup plus) l'histoire de Los Angeles dans les années à venir.

