Joe Ingles titulaire devant son fils autiste, la belle histoire du jour ! 😍

Le match entre les Minnesota Timberwolves et les New Orleans Pelicans (134-93) était clairement secondaire. L'essentiel était ailleurs avec la première titularisation de Joe Ingles cette saison. Très peu utilisé jusqu'à maintenant (18 apparitions pour un temps de jeu moyen de 6 minutes), l'Australien a été propulsé dans le 5 de départ par son coach Chris Finch.

Pourquoi ce choix ? Il s'agit d'un cadeau réalisé à l'ancien joueur du Utah Jazz. En effet, le fils d'Ingles, Jacob, autiste, était présent dans la salle pour voir son père jouer en direct pour la première fois. Mis au courant de cette situation, Finch a décidé de le titulariser pour lui offrir un grand moment.

"C'était vraiment fort au niveau des émotions. Parfois, il faut donner la priorité à l'humain. On dit toujours que toutes les minutes comptent, et ces minutes ont donc compté pour une raison différente. Quelqu'un m'a soufflé cette idée aujourd'hui pour s'assurer que Joe puisse être sur le parquet.

Et quitte à le faire, autant le faire avec du style. Tous les gars étaient à fond derrière cette idée. Je crois que cela nous a donné un boost et a d'ailleurs changé notre énergie. On ne peut pas souvent faire ce genre de chose, mais nous sommes très heureux d'avoir pu le faire", a confié un Chris Finch très ému face à la presse.

Présent 6 minutes sur le terrain, Ingles n'a pas marqué. Mais l'aspect sportif n'était pas important. Et il a d'ailleurs tenu à remercier son coach pour ce geste.

"Je lui ai demandé s'il était vraiment sûr de lui. En NBA, des gens sont virés tous les jours. On voit des entraîneurs, sur des contrats de 3 ou 4 ans, prendre la porte, des joueurs se faire échanger. C'est un business brutal.

Le fait que cette idée lui ait même traversé l'esprit, c'est déjà beaucoup", a ainsi apprécié Joe Ingles.

Sans aucun doute l'une des plus belles images de ma saison 2024-2025 NBA.

Joe Ingles’ son Jacob, who is autistic, is in attendance for tonight’s game to watch his dad play live for the first time 🙏

Jacob was able to watch his first in-arena NBA game, but Joe didn't play. Tonight, Wolves HC Chris Finch started Ingles... and Jacob got his wish ♥️ pic.twitter.com/sPFvhwO4gQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2025