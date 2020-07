Un joueur tente déjà de faire rentrer un model Instagram dans la bulle…

Vous vous souvenez quand Damian Lillard et Joel Embiid disaient n'avoir aucune confiance dans les autres joueurs pour respecter le concept de bulle ? Depuis dimanche, on comprend un peu mieux ce qu'ils voulaient dire par là... Un joueur de l'une des 22 équipes invitées avait clairement pour projet de ramener une "distraction" du côté de Disney World Resort, sans que ce soit lié à un quelconque rapprochement familial.

Sur Twitter, une jeune femme du nom d'Anna Mya, gameuse et model Instagram de son état, a révélé avoir été approchée par un joueur pour intégrer la bulle d'Orlando avec lui. Si elle a effacé quelques tweets rapidement pour tenter d'éviter que ça ne prenne de l'ampleur, il était déjà trop tard.

we got our first bubble bound fly out ✈️✈️ 👀👀 pic.twitter.com/6VqBPl4DPW

JJ Redick siffle une bière cul sec dans la bulle

Mo Bamba, le pivot d'Orlando, s'est immédiatement amusé à mettre son ami du Utah Jazz Donovan Mitchell dans la sauce en sous-entendant que ce pourrait parfaitement être lui, ce à quoi Anna Mya a répondu :

"Merde, j'aurais préféré que ce soit lui".

Les enquêteurs de Twitter ont émis l'hypothèse que ce pourrait être Montrezl Harrell, l'intérieur des Clippers, qui suit apparemment déjà la jeune femme sur les réseaux, mais l'investigation suit son cours.

Ce brave Stephen A. Smith était le premier à avoir alerté tout le monde du fait que des joueurs allaient forcément tenter de conserver certaines habitudes, notamment en matière de "récréation sexuelle"...

Stephen A Smith on NBA players breaking the Disney Bubble because they're going to be sexually frustrated and need to go out for "recreational activities"... pic.twitter.com/trgMrAUeAl

— gifdsports (@gifdsports) June 30, 2020