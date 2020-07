Richaun Holmes remis en quarantaine pour… de la bouffe

Après Bruno Caboclo obligé de se cloîtrer dans sa chambre parce qu'il avait enfreint les règles de la bulle d'Orlando "par inadvertance", un deuxième cas de négligence est survenu à Disney World Resort cette semaine. Richaun Holmes, l'intérieur des Sacramento Kings, a voulu se faire livrer de la nourriture dans l'enceinte du parc d'attraction floridien. Sans doute n'était-il pas satisfait des options proposées pour le repas, comme plusieurs joueurs avant lui qui n'ont pas hésiter à s'indigner un peu des plateaux fournis par la NBA. Mauvaise idée !

Comme il l'a reconnu lui-même dans un communiqué sur son compte Twitter, Holmes est sorti des limites de la bulle pour récupérer la livraison. Attrapé par la patrouille, il a rapidement été "condamné" à 10 jours de quarantaine (il en a déjà effectué deux) dans sa chambre sans possibilité de contact avec ses partenaires, comme le prévoit le protocole.

Un joueur tente déjà de faire rentrer un model Instagram dans la bulle

On espère quand même que ce qu'il a commandé valait le coup parce que c'est assez ballot de se faire cloîtrer simplement parce qu'on avait envie de se faire livrer alors que les joueurs sont nourris, blanchis et logés au sein de la bulle.

Sur Twitter, beaucoup se sont amusés à imaginer que Richaun Holmes avait été victime d'un complot fomenté par Kelly Oubre, le joueur des Phoenix Suns. Le 11 juillet, Oubre avait en effet tweeté :

"A tous mes potes de NBA, Postmates livre à l'hôtel. Il faut juste sortir et retrouver le gars à l'entrée. La sécurité ne gardera pas la nourriture pour vous. Ouais, la nourriture est naze, mais on est là pour quelque chose de plus grand".