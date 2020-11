Il y a 5 ans, en décembre 2015, on apprenait que Matt Barnes, qui portait alors le maillot des Memphis Grizzlies, allait être suspendu pour deux matches par la NBA. La raison, assez invraisemblable à l'époque : une bagarre en Californie avec son ancien coéquipier Derek Fisher, alors retraité et coach des New York Knicks. Sur le moment, le motif est flou. Pourquoi Barnes, alors sous contrat à Memphis, serait-il allé régler son compte à Fisher, domicilié à New York, dans une maison californienne. Très vite, les éléments affluent et on comprend comment la scène, digne d'une série ou d'un film, s'est déroulée.

Le 27 décembre, après un match contre les Los Angeles Lakers à Memphis, Matt Barnes se rend en Californie, la prochaine rencontre des Grizzlies n'ayant pas lieu avant 48 heures. Quelques jours plus tôt, alors qu'il se trouvait en voiture avec son ex-femme Gloria et leurs jumeaux, Barnes avait surpris une conversation entre Derek Fisher et celle-ci, ne laissant planer aucun doute sur la nature de leur relation. Fisher et Barnes ont porté le maillot des Lakers ensemble entre 2010 et 2012. Être tenu à l'écart de cette information met le déjà très sanguin Barnes hors de lui.

Matt Barnes raconte sa vérité sur l'affaire Derek Fisher

Après être arrivé du côté de Marina Del Rey ce fameux 27 décembre, Matt Barnes est au téléphone avec l'un de ses fils, Carter. Celui-ci lui apprend que "son ami Derek est à la maison en ce moment". Ni une ni-deux, l'ailier prend la route, tout en avertissant son ami Gilbert Arenas qu'il aura peut-être besoin que l'on vienne payer sa caution pour le sortir de cellule dans quelques heures.

En arrivant à son ancienne maison, Matt Barnes sent une odeur de barbecue. Il décide alors de contourner l'entrée principale et escalade l'un des portails. La première chose qu'il voit : Derek Fisher, le bras autour de son ex-femme, au milieu de convives. Barnes fonce vers le coach des Knicks et l'expédie en un coup dans la baie vitrée. Trois personnes tentent immédiatement de se mettre entre eux. Le garde du corps de Fisher est présent.

"Tout le monde criait. J'ai dit : 'Quiconque se mettra en travers de mon chemin prendra une droite'. Puis je suis entré dans la maison et je l'ai coursé comme si on jouait à Tom et Jerry", a raconté Matt Barnes sur VladTV.

Fisher supplie Barnes de le laisser s'expliquer. En vain. Après quelques minutes de poursuite, le garde du corps de Derek Fisher parvient à stopper Barnes et à lui faire comprendre qu'il devrait rapidement partir car quelqu'un vient d'appeler la police. Pendant que l'agent de sécurité ramène l'ancien maître des lieux à la raison, Fisher prend la fuite.

"Aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne chose qu'il y ait eu des gens à ce moment-là. Si on avait été que tous les deux, je lui aurais vraiment fait très mal", poursuit Barnes.

La NBA, les Knicks et les Grizzlies sont immédiatement prévenus. Matt Barnes est suspendu pour deux matches et prend une amende de 35 000 dollars deux jours après, pour n'avoir pas montré le moindre regret.

"La violence n'est pas la réponse. Sauf dans certaines situations", avait-il balancé...

« Derek Fisher est un escroc », balance un ancien All-Star

Ce n'est qu'après quelques années que la situation s'est apaisée entre les deux hommes. Pendant un temps, Fisher et Barnes se sont croisés aux matches des jumeaux pendant l'été, en prenant bien soin de s'éviter - surtout Fisher visiblement. Entre-temps, Fisher est devenu coach des Los Angeles Sparks et Barnes a pris sa retraite en 2017 après un titre avec les Golden State Warriors.

Cette semaine, près de cinq ans après donc, Matt Barnes et Derek Fisher ont posé ensemble, avec Gloria et tous les enfants de cette famille recomposée. L'ancien meneur des Lakers s'est excusé après avoir enfin pu dialoguer avec son ex-coéquipier et les choses se sont arrangées. A la demande de ses enfants, Barnes a mis de l'eau dans son vin et conclu que "son ex-femme aurait pu tomber sur quelqu'un de pire".

"On a mis toute cette merde derrière nous et tout va bien aujourd'hui".

On ne serait pas contre un épisode spécial de "All the Smoke" sur cette affaire, avec Matt Barnes exceptionnellement dans le fauteuil de l'invité plutôt que dans celui d'hôte...