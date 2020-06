« Derek Fisher est un escroc », balance un ancien All-Star

La réputation de Derek Fisher en tant que head coach a décidément bien du mal à gagner en crédibilité... L'ancien meneur des Los Angeles Lakers, quintuple champion NBA, vient de se faire traiter d'escroc sur Twitter par un ancien camarade de jeu sans avoir absolument rien demandé. En réaction à un post réclamant qu'un "jeune coach noir" ait sa chance sur le banc des New York Knicks, Baron Davis a répondu :

"Je veux bien le job. Ils l'ont bien filé à Derek Fisher alors que c'est un escroc".

Derek Fisher a effectivement hérité de son premier job comme head coach aux New York Knicks entre 2014 et 2016, pour des résultats particulièrement médiocres. Il était assez évident que Phil Jackson l'utilisait comme un pantin pour tenter de prouver que l'attaque en triangle qui avait fait sa gloire était encore applicable dans les années 2010.

En 2019, Derek Fisher s'est vu offrir une opportunité de prouver sa valeur en WNBA, en succédant à Brian Agler. Quelques mois après son arrivée, Fisher a réussi à se mettre à dos une partie des fans et du vestiaire, en benchant la superstar Candace Parker dans un match décisif de playoffs face au Connecticut Sun...

Toujours sous contrat, il va désormais tenter de redorer son blason lorsque la saison WNBA 2020 débutera. Les Sparks ont une machine de guerre sur le papier avec Candace Parker, Chelsea Gray, Nneka Ogwumike, Kristi Toliver ou encore Seimone Augustus. Une déconvenue risquerait fort de donner raison à Baron Davis et de déjà mettre un terme à la carrière de coach de Fisher...

