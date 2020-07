Michael Beasley positif au Covid, la guigne continue pour les Nets

A peine signé, déjà incertain pour la saison... Selon The Athletic, Michael Beasley, le nouveau joueur des Brooklyn Nets, a été testé positif au Covid-19, cinq jours seulement après sa signature.

L'ancien n°2 de Draft n'avait pas encore passé le protocole pour intégrer la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison NBA. Après un premier test négatif, Beasley a appris sa contamination et son avenir à Disney World est un peu flou. Le premier match des Nets est programmé le 31 juillet et il est très probable que l'ailier recruté après la cascade de forfaits liés ou non au virus, ne soit pas de la partie.

A l'heure qu'il est, Brooklyn, doit composer avec les absences de Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler, Nic Claxton, mais aussi le tandem de superstars Kevin Durant-Kyrie Irving. Sans parler du fait que la compagne de Garrett Temple est enceinte et qu'il devra probablement quitter la bulle pour être à ses côtés lorsque le moment viendra.

Le roster de Jacque Vaughn, notamment renforcé par Jamal Crawford, n'a sans doute pas fini de bouger. Rester dans les 8 à l'Est devrait être possible malgré tous ces pépins et grâce à l'absence de Bradley Beal du côté de Washington. Mais affronter Milwaukee dès le 1er tour risque fort de renvoyer tout ce petit monde à la maison rapidement.