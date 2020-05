Chris Mullin et Christian Laettner. De toute la constellation de stars qui a enivrée le monde lors des Jeux Olympiques de 1992, ces deux noms paraissent à des années lumières des Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley et consort. Le deuxième nommé n'était même pas encore un joueur NBA. Ne pouvait-on pas faire mieux qu'un universitaire, certes vrai phénomène au lycée et à la fac ? Un joueur comme Isiah Thomas n'avait-il pas sa place dans cette Dream Team ? Sans doute que oui.

Sauf que la star des stars s'appelle Michael Jordan et que sa relation avec le Bad Boy des Pistons était animé par la haine. À tel point que MJ aurait conditionné sa venue à Barcelone à l'absence de Thomas de la sélection américaine. Sans que cela soit vérifié. En 2011, il avait admis à Jack McCallum qu'il avait effectivement joué un rôle dans cette histoire. Dans 'The Last Dance', Jordan est revenu sur cet évènement, en rétro-pédalant quelque peu.

"Je respecte le talent d'Isiah Thomas. Pour moi, Magic Johnson est le meilleur meneur de l'histoire, mais Isiah Thomas est juste derrière lui. Peu importe à quel point je le déteste, je respecte son jeu.

Maintenant, il était insinué qu'on m'ait posé des questions à son sujet. Je n'ai jamais jeté son nom en pâture. Mais en se basant sur l'environnement et la camaraderie qu'il y avait dans cette équipe, c'était la meilleure harmonie possible.

Est-ce qu'Isiah aurait apporté un sentiment différent dans cette équipe ? Oui. Vous voulez mme mettre ça sur le dos ? Allez-y. Mais ce n'était pas moi."

Pour rappel, cette non-sélection a également joué un grand rôle dans la querelle historique entre Isiah Thomas et Magic Johnson.