Michael Jordan se souvient des « bières et des clopes à la mi-temps »

Dans un extrait de "The Last Dance", Michael Jordan plaisante sur les coéquipiers qu'il a eu à Chicago à son arrivée en NBA.

Si vous ne voulez aucun spoiler, même insignifiant, sur "The Last Dance", la série documentaire sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, passez votre chemin. Sinon, voici une scénette décrite par Jonathan Abrams de Bleacher Report, qui a pu voir accès à l'épisode 6 du doc avant le démarrage officiel du 20 avril sur Netflix.

---

"Un troupeau de journalistes attend avec anxiété à l'extérieur du vestiaire des Bulls, quelques secondes après le début du 6e épisode de The Last Dance. Une caméra filme à l'intérieur du vestiaire, alors que Michael Jordan est perché sur une table et ouvre une bouteille de bière Miller Lite après la 60e victoire de Chicago cette saison".

"Après une dure journée de travail, je choisirais du Gatorade, mais là, je ne crois pas".

Scottie Pippen s'en mêle.

"On ne pensait qu'à ça pendant tout le quatrième quart-temps, à de la bière fraîche".

Pippen se rend alors compte qu'il y a une caméra.

"Je ne sais pas pourquoi vous nous filmez. On ne veut pas que vous nous filmiez quand on ne boit pas".

Au fond, Ron Harper a un point de vue différent.

"Je me fous de ce que vous filmez".

Michael Jordan rit.

"S'ils étaient venus filmer il y a 10 ans, ils auraient vu moitié des gars en train de boire un pack à la mi-temps. Quand je suis arrivé dans cette équipe, les mecs buvaient et fumaient une clope à la pause. Et vous savez quoi ? Ce sont les coaches qui leur filaient les clopes putain !".

Une anecdote amusante qui est un exemple de l'intimité du vestiaire et de l'aventure culte des Chicago Bulls lors de cette fameuse saison 1997-1998.