Michael Jordan a joué un rôle-clé pour mettre fin au boycott

Alors que la NBA a vécu un moment exceptionnel cette semaine, beaucoup se sont demandés pourquoi on n'avait pas entendu certaines légendes du jeu à ce sujet. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et d'autres ont laissé la parole aux joueurs actuels. Michael Jordan, lui, a été pointé du doigt pour son silence. Le G.O.A.T. a déjà été accusé par le passé de ne pas s'être assez impliqué pour les causes importantes, notamment en matière de politique. Finalement, il s'avère que MJ n'est pas du tout resté inactif durant toutes ces tractations et ces discussions autour de la reprise ou non des playoffs.

Selon Jackie McMullan d'ESPN, Michael Jordan a joué, et joue encore, un rôle-clé dans la conversation entre les joueurs et les propriétaires des franchises. Lui-même boss des Charlotte Hornets, Jordan a initié un meeting vidéo avec les autres propriétaires afin qu'ils entendent les demandes des joueurs à leur sujet. Pour LeBron James et ses camarades, les proprios se doivent d'être plus actifs et moteurs dans la lutte contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, aussi bien financièrement que médiatiquement.

Non, boycotter les playoffs ne sert pas à rien

Michael Jordan a contribué à ce que le dialogue soit rétabli et à ce que les joueurs décident de ne pas poursuivre le boycott. Deux athlètes Jordan Brand, Chris Paul et Russell Westbrook, se sont ainsi entretenus avec l'icône de la NBA et se sont servis de lui comme relais.

"Michael Jordan était la personne parfaite pour ce rôle. [...] Il a de la crédibilité auprès des joueurs, mais aussi des propriétaires", a expliqué une source à McMullan.

Michael Jordan est à l'heure actuelle le seul propriétaire d'équipe afro-américain en NBA. Souvent accusé par le passé d'être beaucoup trop discret en matière de problèmes de société, l'ancien arrière des Chicago Bulls rattrape le temps perdu dans un style qui lui convient : sans avoir besoin de s'exposer plus que ça médiatiquement.