Michael Jordan craint qu’on le trouve « horrible » dans « The Last Dance »

Avec la sortie de la série documentaire "The Last Dance" le 20 avril sur Netflix, on nous a promis de nouvelles preuves tangibles qu Michael Jordan était un compétiteur et un winner maladif. C'est sans doute ce qui nous attend et peut-être dans des proportions auxquelles on ne s'attend pas. "MJ" lui-même semble avoir un peu peur d'écorner son image une fois les 10 épisodes sur sa dernière saison aux Chicago Bulls diffusés. C'est ce qu'a expliqué Jason Hehir, le réalisateur de "The Last Dance", dans un entretien avec The Athletic. en se souvenant des propos de Michael Jordan à ce sujet.

"Quand les gens vont voir ces images, je ne suis pas sûr qu'ils seront capables de comprendre pourquoi j'étais aussi intense, pourquoi j'ai fait ces choses-là, pourquoi j'ai agi comme ça et pourquoi j'ai dit ces choses-là".

C'est apparemment un passage précis de cette fameuse saison 1997-1998, une discussion avec son ex-coéquipier Scotty Burrell, qui fait craindre à Jordan de passer pour un fou.

"Quand vous verrez ces images, vous allez penser que je suis un gars horrible. Mais il faut vous rendre compte que si je le traitais comme ça, c'est parce que j'avais besoin qu'il soit dur au moment des playoffs quand on allait affronter des équipes comme Indiana, Miami, New York... Je devais savoir que je pouvais compter sur lui".

Et Hehir de reprendre une citation de Michael Jordan dans l'un des épisodes de la série documentaire tant attendue.

"Gagner, ça a un prix. Le leadership a un prix. Donc j'ai bousculé des gens qui ne voulaient pas l'être. J'ai défié des gens qui ne voulaient pas être défiés. J'ai gagné ce droit parce que les coéquipiers qui sont arrivés après moi n'ont pas enduré c que j'ai enduré. Une fois que tu rejoignais cette équipe, il fallait jouer selon le standard de mon jeu. Je n'allais pas accepter moins. Si cela voulait dire que je devais te bouger un peu le cul, je le faisais. Demandez à tous mes coéquipiers. Michael Jordan ne leur a jamais demandé de faire quelque chose que lui ne faisait pas".

Allez, plus que quatre jours !