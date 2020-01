Le décès de David Stern mercredi a suscité une vague d'émotion chez les fans et les joueurs qui l'ont connu. Michael Jordan, drafté l'année du début de mandat de Stern, a fait paraître un communiqué pour exprimer lui aussi sa tristesse et remercier l'ex-patron de la NBA.

"Sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a guidé la ligue à travers des périodes de turbulences et l'a fait grandir jusqu'à ce qu'elle devienne un phénomène international, créant des opportunités que peu auraient imaginé auparavant. Sa vision et son leadership m'ont fourni la scène internationale qui m'a permis de réussir. David avait un amour profond pour le basket et réclamait l'excellence chez tous ceux qui le côtoyaient. Je l'admirais pour cela. Je n'en serais pas là sans lui".

L'une des théories du complot qui entouraient le règne de Stern concernait justement Michael Jordan. Les sceptiques estimaient que si "MJ" avait pris sa retraite en 1993, c'était après un accord avec Stern pour que ses dettes de jeu ne soient pas révélées au grand public.

David Stern, 77 ans, a succombé à une hémorragie cérébrale le 1er janvier, un peu moins de trois semaines après s'être effondré dans un restaurant de Manhattan.

