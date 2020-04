Michael Jordan : « Je me suis marié avec Phil Jackson »

A quelques jours du démarrage (le 20 avril) de la série documentaire "The Last Dance" sur sa dernière saison avec les Chicago Bulls, Michael Jordan était l'invité de l'émission Good Morning America jeudi. "MJ" y est revenu sur le challenge que constituait cette ultime campagne avec Chicago et sur les conditions très particulières dans lesquelles cette fameuse saison a débuté et s'est déroulée.

"C'était une année éprouvante. On a tous essayé de profiter parce qu'on savait que la fin arrivait. Au début de la saison, Jerry Krause a dit à Phil Jackson que même s'il finissait la saison avec 82 victoires, il n'y avait aucune chance qu'il revienne la saison suivante. En apprenant ça, je me suis marié à Phil Jackson, évidemment. Si ce n'était plus lui le coach, c'était clair que je ne jouerais plus. Donc Phil a commencé cette saison en nous disant : 'c'est la dernière danse'. Du coup, on a joué comme tel. Cette notion que c'était la fin est venue plusieurs fois nous frapper pendant la saison. Mais ça nous a aussi permis de nous concentrer sur le fait de terminer de la bonne manière".

Ce lien fort entre Michael Jordan et Phil Jackson, on avait pu le ressentir dans les bouquins du Zen Master ou même dans les livres écrits par des journalistes sur l'épopée des Bulls. Cette série documentaire devrait nous permettre de le constater de manière plus concrète.