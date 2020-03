On l'attend depuis presque deux ans et le voilà ! Le documentaire exceptionnel en 10 partie sur la dernière saison de Michael Jordan est avancé au 19 avril.

En mai 2018, Netflix et ESPN annonçaient la préparation d'une série documentaire exceptionnelle sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls en 1998, avec la promesse d'images inédites et de révélations. Presque deux ans après, nous y voilà. Le contexte sportif en NBA et partout dans le monde vient de pousser les producteurs de "The Last Dance" à avancer le début de sa diffusion sur Netflix et ESPN au 19 avril 2020, soit dans un peu moins de trois semaines.

ESPN diffusera les deux premiers épisodes en prime time à le dimanche 19 à 21h. Netflix les mettra à disposition de ses abonnés à 0h01. Chaque semaine, deux épisodes sur l'ultime saison dans l'Illinois de Michael Jordan seront disponibles jusqu'au 18 mai.

Dans tous les cas, on n'attend que ça. Les trailers diffusés au fil des ans ont fait monter la sauce et on a hâte de se replonger dans cette époque qui a marqué une génération de fans et de joueurs. Il paraît en plus que quelques surprises sont au rendez-vous dans cette série documentaire. Des choses jamais dites et jamais vues.

Ce trailer remonte à trois mois, mais bon sang, il file encore des frissons !

La saison 1997-1998 de Michael Jordan