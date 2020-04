Quand Michael Jordan prévenait les Hawks qu’il allait leur mettre la misère

Michael Jordan, ce sont ses adversaires et coéquipiers qui en parlent le mieux. Dominique Wilkins, l'un des seuls hommes à pouvoir rivaliser avec MJ sur la violence et la technicité des dunks à l'époque, a participé au rassemblement d'anecdotes de The Athletic, autour de la première rencontre d'anciens joueurs avec Michael Jordan. Le récit de Wilkins montre à quel point les légendes comme Jordan ou Larry Bird étaient capables d'annoncer à l'avance à leurs victimes ce qu'il allait leur faire subir...

"Michael Jordan, c'était quelque chose à part, vraiment...

Je me souviens qu'il était venu dans notre vestiaire à Chicago en avril 1987. Il est arrivé directement vers moi. Je me suis dit : 'Mais qu'est ce qu'il vient faire ici ?'

Finalement, il est passé devant moi, puis devant Kevin Willis, puis il est allé mettre une tape sur la jambe de Randy Wittman (qui était l'arrière titulaire des Atlanta Hawks ce soir-là, NDLR) et lui a dit : 'Lace bien tes chaussures, ça va être une putain de longue soirée'. Puis il est sorti.

Il nous a mis 60 points ce soir-là..."

En réalité, Michael Jordan leur a passé 61 points dans cette partie, ce qui était alors son record en carrière. Il n'avait pas encore gagné le moindre titre de champion, mais faisait déjà preuve d'une assurance (arrogance pour certains) et d'une confiance en lui exceptionnelles.

Si vous voulez revoir ce match en intégralité, présentation des équipes inclues, c'est en dessous et c'est cadeau.