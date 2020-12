Une franchise en quête de joueurs qui veulent relancer leur carrière, un coach à l'ADN de jeu défensif, tout semblait réuni pour que Michael Kidd-Gilchrist se sente bien chez les New York Knicks. Malheureusement, le n°2 de la Draft 2012 ne pourra pas faire ses preuves au Madison Square Garden.

Malade pendant toute la pré-saison - il ne s'agit pas du Covid-19 - "MKG" va être coupé par les Knicks, annonce le New York Daily News. L'ancien joueur de Kentucky n'aura pas pu montrer de quoi il était capable, quelques semaines après avoir été inclus à l'effectif en tant que free agent.

Top-30 : Le grand classement des franchises NBA pour la saison 2021 !

Michael Kidd-Gilchrist, dont les limites au shoot ont rapidement fait baisser sa cote en NBA, a passé 8 ans à Charlotte avant une courte pige aux Dallas Mavericks la saison dernière. A seulement 27 ans, peut-il encore trouver une opportunité et un contrat, même court, dans la ligue ? Les prochains jours nous en diront sans doute plus sur son état de santé et sur sa capacité à rebondir.

Si quelques joueurs ont réussi à briser la spirale depuis, le statut de n°2 de Draft n'est pas toujours enviable en NBA ces 20 dernières années. Stromile Swift (2000), Jay Williams (2002), Darko Milicic (2003), Emeka Okafor (2004), Marvin Williams (2005), Michael Beasley (2008), Hasheem Thabeet (2009), Evan Turner (2010), Derrick Williams (2011), Michael Kidd-Gilchrist (2012) ou Jabari Parker (2014) n'ont pas pu ou su réussir des carrières à la hauteur de leur rang.

Draft 2000 : Il y a vingt ans, l'une des pires cuvées de l'Histoire