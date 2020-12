Le feuilleton James Harden vous agace ? Vous plait ? Dans tous les cas, le dossier autour du MVP 2018 est importante et peut complètement changer le visage de la saison NBA. Lundi, on apprenait que la présence de John Wall n'avait pas changé grand chose à l'envie de Harden d'être tradé, même s'il n'a rien de personnel contre le nouveau meneur des Houston Rockets. Mardi, c'est un James Harden plus conciliant, ou en tout cas plus présent qui s'est montré au centre d'entraînement de la franchise texane.

L'arrière All-Star, qui a dû satisfaire 6 tests négatifs au Covid-19 avant d'être autorisé à jouer en collectivité à cause de ses escapades récentes, est apparu dans une excellente forme physique, de l'aveu même de Stephen Silas, son head coach (pour le moment...). James Harden a pris des shoots après un travail physique.

La nouvelle la plus marquante est sans doute que le barbu en chef est considéré comme apte à participer à la rencontre de pré-saison de la nuit prochaine contre les San Antonio Spurs. PJ Tucker sera lui aussi de la partie.

S'il ne sait pas encore quel temps de jeu accorder à James Harden, Silas s'est montré satisfait d'avoir pu discuter avec la star et de pouvoir compter dessus pour le moment.

"Il était très concentré. On a discuté et il a posé de bonnes questions. Il a mis en avant des points importants et la conversation a été bonne. On a parlé de basket. C'est un joueur et je suis un coach de basket, vous savez. Pour ce qui est de son investissement ici par rapport à ce que l'on a envie de faire, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il était là aujourd'hui. Pour le reste, il faudra lui demander directement", a expliqué Silas au micro d'ESPN.

Ce ne sera peut-être que le moyen pour James Harden de ne pas être sanctionné et de rester en bonne condition physique avant un trade. Mais au moins, il y a une petite évolution et une normalisation de la situation.