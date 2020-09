Montrezl Harrell, le grand perdant de l’échec des Clippers ?

Montrezl Harrell est en fin de contrat avec les Clippers. En quelques semaines, la cote du 6th man of the year semble avoir énormément chuté.

Montrezl Harrell a sorti la meilleure saison de sa carrière, avec un titre de 6e homme de l'année à la clé. L'intérieur des Los Angeles Clippers a fait des ravages dans un rôle de dynamiteur capable de contaminer ses coéquipiers avec son énergie. Et pourtant, alors que ses perspectives d'avenir devraient être florissantes, notamment sur le plan financier, il semblerait que le marché soit moins fructueux que prévu pour l'ex-joueur de Louisville.

Selon The Athletic, Montrezl Harrell préntendait, au retour de l'interruption de la saison, à un contrat autour des 20 millions de dollars la saison. Il se murmurait même qu'il pourrait accepter un deal court avec une franchise située sur un plus petit marché, mais capable de lui proposer entre 25 et 30 millions sur une ou deux saisons. Ce n'est plus le cas, visiblement.

Montrezl Harrell, un trophée de 6th Man et un discours émouvant

Le journaliste Jovan Buha explique que ses sources dans la ligue sont persuadées que la valeur de Harrell, très peu en vue lors de l'élimination en 7 matches par les Denver Nuggets en demi-finale de la Conférence Ouest, a drastiquement chuté. Le joueur de 26 ans risquerait de n'avoir que des offres autour de 8 à 12 millions de dollars la saison. Ce ne sont que des estimations, mais son profil et ce qu'il a pour le moment montré en playoffs au sein d'une équipe qui vise le titre ont l'air d'avoir fait déchanter quelques courtisans.

Le contrat de Montrezl Harrell était jusqu'ici de 12 millions de dollars sur deux ans. Une belle affaire vu son impact : Harrell tournait à 18.6 points et 7.1 rebonds en 27 minutes de moyenne. L'ancien joueur des Rockets faisait partie de ces joueurs, comme Patrick Beverley et Lou Williams, qui ont permis aux Clippers de faire une saison formidable et inattendue en 2019 et qui semblaient un peu frustrés de voir les médias ne s'intéresser qu'à Kawhi Leonard et Paul George cette année...