C'est désormais certain, les 8 matches de saison régulière que disputeront les 22 équipes NBA encore en lice dans la bulle d'Orlando compteront pour du beurre en ce qui concerne la course au MVP. On a donc décidé d'arrêter notre réflexion ici, à 10 jours de la reprise, en désignant selon nous les 10 joueurs qui ont été le plus méritants pour succéder à Giannis Antetokounmpo.

Etablir un classement est clairement casse-gueule, puisque l'officiel n'a pas toujours des critères bien clairs. Est-ce qu'il s'agit d'honorer le meilleur joueur de la meilleure équipe ? Celui dont les stats sont les plus folles ? Ou bien celui dont l'absence serait la plus préjudiciable sur les résultats de son équipe ? Le top 10 qui va suivre est un condensé de tout ça. Une sorte de cocktail entre :

- les stats sur la saison

- ce qu'aurait sans doute fait son équipe sans sa présence

- le classement actuel de son équipe par rapport aux attentes

- son leadership, aka l'alphadogitude, vilain néologisme que l'on s'est permis d'inventer

Ces critères ont une importance égale.

Tout d'abord, rendons un petit hommage à ceux qui auraient mérité de figurer dans le top 10, mais doivent se contenter d'une mention honorable.

Rudy Gobert, malgré les problèmes que l'on sait en marge de la pandémie, a été à nouveau un roc pour le Utah Jazz. La franchise de Salt Lake City était attendue un peu plus haut et ce n'est certainement pas de la faute du Français, All-Star pour la première fois de sa carrière, que ce n'est pas le cas.

Damian Lillard a encore porté les Blazers à bout de bras, sans parvenir, pour le moment, à les ramener dans le top 8.

Jayson Tatum a franchi un cap et gagné en confiance cette saison, en étant lui aussi honoré d'une première participation au All-Star Game. L'avenir semble radieux pour l'ailier des Celtics, à qui il ne manque pas grand chose pour être au côté des meilleurs de la ligue. Son coéquipier Kemba Walker a apporté stabilité et expérience au groupe et aurait pu lui aussi passer le cut dans ce classement pour le MVP.

A Houston, Russell Westbrook a encore sorti des stats de costaud, mais n'est pas le patron de l'équipe. Jouer avec James Harden ne permet pas franchement d'être en course pour le titre de MVP. Malgré ça, la première saison de Russ au Texas est très honorable.

Joel Embiid n'est pas encore le monstre de domination que beaucoup attendaient et son équipe a eu du mal à se battre réellement pour les meilleures places de l'Est. En dépit de cette relative déception, le Camerounais tourne quand même à plus de 23 points et 11 rebonds de moyenne et les Sixers peuvent difficilement se passer de lui.

10- Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Ses stats : 23.6 points, 7.5 rebonds, 3.6 passes, 0.9 contre et 1 interception - 45.9% d'adresse globale, 35.9% à 3 points, 80% sur la ligne.

Pour que les Raptors ne prennent pas l'eau après le départ de Kawhi Leonard, il fallait que Pascal Siakam hausse encore le ton après sa superbe campagne 2018-2019. "Spicy-P", MIP en 2019, Siakam a fait plus que répondre aux attentes. Toronto s'est maintenu à un niveau collectif très intéressant et le Camerounais est devenu l'option offensive n°1 des champions en titre (23.6 points de moyenne), tout en restant un bon rebondeur et un défenseur de qualité.

Logiquement All-Star, Pascal Siakam n'a très certainement pas fini d'épater la galerie. S'il monte en régime en playoffs comme il l'a fait la saison passée pour être le "Robin" de "Batman Kawhi" comme le disait Kendrick Perkins il y a quelques jours, Toronto aura définitivement trouvé son franchise player pour l'après-Lowry. Il ne faut d'ailleurs pas sous-estimer l'impact du meneur sur la belle saison de Siakam et des Raptors en général.

S'il manque un petit quelque chose à Pascal Siakam pour se hisser au niveau des superstars de la ligue, c'est justement d'être le vrai patron d'une équipe, notamment en termes de leadership. L'occasion se présentera forcément à l'avenir.