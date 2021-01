MVP Race Vol.1 : Qui est le mieux placé pour détrôner Giannis ?

Voilà un mois que la saison NBA 2021 a débuté et on fait un premier point sur les prétendants au titre individuel le plus prisé de la ligue : le MVP.

La saison NBA a débuté il y a quasiment un mois et il est temps de faire un petit point sur la course au titre de MVP. Les équipes ont joué entre 12 et 15 matches selon les cas, ce qui peut paraître un peu faible comme échantillon, mais on a déjà du coup un aperçu des joueurs qui vont aller au combat pour succéder à Giannis Antetokounmpo.

On a donc fait une synthèse de nos tops 5 respectifs (à retrouver en fin d'article) à ce stade de la saison, sur la base suivante :

une 1e place = 5 pts

une 2e place = 4 pts

une 3e place = 3 pts

une 4e place = 2 pts

une 5e place = 1 pt

Les mentions honorables

Ils n'ont pas eu de votes dans le top 5, mais leur début de saison mérite d'être mentionné.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

L'ailier des Boston Celtics a malheureusement été freiné dans son ascension par le Covid et a manqué les derniers rendez-vous de son équipe. Avant ça, Tatum avait été, avec l'aide de l'impeccable Jaylen Brown, le moteur des C's. A plusieurs reprises, notamment en fin de match ou en élargissant sa palette (à la passe par exemple, l'ancien Dukie a agi en franchise player.

Au niveau de l'impression visuelle, on a vraiment le sentiment de voir jouer un garçon qui sait qu'il est désormais l'un des meilleurs joueurs de la ligue et qui se comporte comme tel. Il serait tout sauf étonnant de le retrouver plus haut dans notre prochain point sur la course au MVP...

Ses stats : 26.9 points, 7.1 rebonds, 3.8 passes à 47.4%.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Sans Klay Thompson, on savait que Stephen Curry devrait retrouver un niveau proche de celui de ses saisons MVP pour que les Warriors soient dans le coup à l'Ouest. Golden State tient le choc avec une 5e place et c'est en partie parce que Curry arrive à trouver un juste milieu entre production individuelle nécessaire et un rôle de facilitateur pour que les nouveaux puissent s'exprimer et comprennent la culture locale.

Ses stats : 28.1 points, 6.3 passes et 5.6 rebonds.

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Indiana est 4e à l'Est pour le moment et peut remercier Sabonis. All-Star l'an dernier, le Lituanien a encore haussé le ton a débuté sur un rythme assez exceptionnel : 14 double-doubles en 14 matches et un impact dans tous les compartiments du jeu. Discrètement, mais plus tant que ça, l'ancien joueur d'OKC est devenu l'un des intérieurs les plus fiables et complets de toute la ligue. Il ne lui manque pas grand chose pour faire encore un peu plus de bruit...

Ses stats : 21.9 points, 12.6 rebonds, 5.6 passes à 55.5%

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

The Klaw a commencé doucement, mais le voilà sur un rythme de croisière et une influence sur les résultats de son équipe bien plus fidèles à son statut de crack. Un peu freiné après s'être pris son camarade Serge Ibaka en pleine face, Kawhi Leonard recommence à dicter le tempo des matches et à appliquer sa patte chirurgicale et ses grandes mains sur les rencontres.

Ses stats : 24.9 points, 5.9 rebonds, 4.8 passes à 50% et 44.8% à 3 pts.

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

"Unibrow" a donné l'impression de commencer la saison à la cool, sans nécessité de cartonner offensivement ou de sortir des lignes de stats effrayantes. Il n'en reste pas moins complètement déterminant dans les très bons résultats de début de saison des champions en titre. On sait très bien qu'à la minute où il faudra accélérer en termes de production, Anthony Davis actionnera le bouton "cyborg" et viendra frapper dans le top 5...

Ses stats : 21.3 points, 9 rebonds et 2 contres à 53.2%

