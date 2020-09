Ils n'attendaient que ça les coquins ! Damian Lillard et CJ McCollum se sont fait plaisir sur Twitter pendant et après le game 7 perdu par les Los Angeles Clippers contre les Denver Nuggets.

On se souvient des passes d'armes entre les Blazers et les hommes de Doc Rivers il n'y a pas très longtemps. Lillard et son compère du backcourt ont tranquillement attendu que les choses se gâtent pour les Clippers avec une sortie par la toute petite porte pour préparer leur vengeance. Comme n'importe quels trolls sur leur canap', ils n'ont pas hésité à tirer à balles réelles.

On vous a sélectionné quelques coups de feu.

En référence au désormais célèbre "mauvais tir" de Damian Lillard la saison dernière pointé par Paul George, Dame s'est évidemment amusé des galères de PG13 à viser droit, notamment sur cette gigantesque saucisse depuis le corner.

"Il m'a l'air bon ce tir".

Look good to me https://t.co/nw3YU9TKFl — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 16, 2020

CJ McCollum a tout de suite visé la carotide pour Patrick Beverley.

"Tout ça n'est pas de la faute de Pat Bev. Il a été au-dessus de ses stats moyennes et a fait son boulot..."

It ain’t Pat Bev fault though he got above his average and did his job ... — CJ McCollum (@CJMcCollum) September 16, 2020

La plus belle, la plus rude, est sans doute celle assénée par CJ McCollum en référence au fait que les Clippers avaient été, avec les Lakers, l'équipe qui avait voté massivement pour ne plus jouer de la saison et quitter la bulle.

"Mon dernier tweet avant de finir mon verre de vin. Les Clippers avaient voté pour ne plus jouer. Mais je ne pensais pas qu'ils le feraient de cette manière 😂"

My last tweet before I finish this glass. They did vote they ain’t wanna play no more. . . But I didn’t think they was gonna go out like that 😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) September 16, 2020

On imagine bien ce pauvre Patrick Beverley, la mine déconfite, en allant sur ses réseaux après le match.