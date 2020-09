Mais quelle bêtise a donc pu faire Danuel House Jr pour être mis en isolement ?

Et si les Houston Rockets se retrouvaient privés d’un joueur important sans même que celui-ci soit blessé ? C’est toute l’interrogation après les révélations d’ESPN au sujet de Danuel House Jr hier. Selon le média US, la participation de l’ailier au Game 4 des demi-finales de Conférence ce soir est remise en question. Et pour cause, il n’aurait pas respecté le règlement du campus NBA à Disney. La nature exacte de sa faute n’a pas été communiquée. Mais tout ce que l’on sait, c’est que le joueur de 27 ans n’a, a priori, pas quitté l’hôtel. Lui réfute d’ailleurs toutes accusations.

La ligue mène actuellement son enquête et rien n’indique que le sixième homme des Rockets sera en mesure de jouer contre les Los Angeles Lakers ce soir. On se demande s’il n’a pas simplement rameuté quelqu’un d’extérieur à la bulle dans sa chambre… difficile de savoir pour l’instant.

Houston Rockets, petits mais costauds

Danuel House Jr avait déjà manqué le Game 3 pour des « raisons personnelles ». Il tourne tout de même à plus de 11 points et 5 rebonds par match en playoffs. Capable de tirer de loin ou de défendre, c’est un joueur précieux pour Houston. Son absence serait évidemment dommage pour une rencontre aussi importante.