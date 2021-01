Depuis plusieurs années déjà, Décathlon avait misé sur le basket en développant une gamme de produits en constante progression sous la marque TARMAK. Et bien le groupe vient d’enfoncer encore un peu plus le clou en annonçant son nouveau partenariat avec la NBA !

Ce partenariat comprendra une gamme spécifique de produits estampillés NBA, avec notamment des sous-vêtements thermiques, des accessoires et des chaussures aux couleurs des franchises NBA, conçus par Décathlon et vendus sous la marque TARMAK. Ces produits seront distribués en exclusivité dans plus de 1200 magasins à travers le monde et sur leur plateforme de vente en ligne.

« Depuis la création de TARMAK il y a quatre ans, notre rêve est de collaborer avec la NBA », expliquait récemment Damien Dezitter, le responsable de la marque. « Nous avons un objectif commun de développer le basketball dans le monde entier, il est donc naturel de travailler ensemble pour rendre cela possible. »

Une nouvelle qui devrait ravir les pratiquants qui pourront ainsi diversifier encore la gamme de produits de basket auxquels ils ont accès et qui réaffirme la détermination du groupe Décathlon de s’impliquer dans le basket.

Du côté de la NBA, on pouvait noter le même enthousiasme.

« Grâce à ce partenariat, les fans de la NBA et les joueurs de basketball du monde entier auront accès à une gamme excitante et innovante d’équipements pour les aider à entrer dans le basket », notait ainsi Steve Griffiths, directeur des partenariats mondiaux de la NBA EME.

En marge du partenariat signé avec la NBA, TARMAK s’est également engagé avec la Ligue Ile de France de Basketball en lançant une collaboration qui mènera jusqu’en 2024 et qui marque une volonté forte de venir accompagner la pratique du basket des licenciés.

« Notre vision commune de proposer des actions et produits de qualité au plus grand nombre nous a forcément rapprochés et nous motive d’autant plus pour développer un partenariat bénéfique à tous », explique Marceau Durant, le Président de la Ligue. « Grâce à cette convention, la ligue, les comités et les clubs pourront bénéficier de tarifs préférentiels sur tous les produits disponibles sur le site Décathlon PRO. Les licenciés de la Ligue pourront, de leur côté, bénéficier d’une priorité pour les embauches dans les magasins Décathlon franciliens. La volonté des deux structures est également de travailler ensemble afin de proposer des actions de développement permettant l’accès à la pratique du basketball pour le plus grand nombre », pouvait-on lire dans le communiqué de presse adressé par la Ligue.

Bref, de très bonnes nouvelles pour les amoureux de basket qui se languissent de pouvoir retrouver leurs gymnases, leurs entraînements et leurs championnats !

Quelques exemples de la gamme NBA TARMAK bientôt disponible chez Décathlon