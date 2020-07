On s'est penché sur la course pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Un vrai casse-tête pour succéder à Rudy Gobert.

Après vous avoir proposé lundi notre top 10 définitif du classement du MVP, on s'attaque à un sujet au moins aussi épineux : le titre de meilleur défenseur de l'année en NBA. Rudy Gobert est le double tenant du titre, un exploit dont on ne loue pas assez la difficulté. Le pivot du Utah Jazz va-t-il réussir un rarissime hat trick ? Giannis Antetokounmpo peut-il devenir le troisième porteur de la double-casquette MVP/Défenseur de l'année de l'histoire après Michael Jordan et Hakeem Olajuwon ? On a sélectionné les 10 joueurs qui méritaient le plus de voir leur activité défensive récompensée dans cette course.

10- Kris Dunn (Chicago Bulls)

Surpris ? Logique, tant le début de carrière de Kris Dunn a été très en-dessous des attentes. C'est probablement parce que l'ancien meneur de Providence n'a pas atterri au bon endroit à son arrivée en NBA et a en plus été assez mal jugé en termes de profil par la suite. S'il a peu de chances de finir dans une All-Defensive Team cette saison, classement de Chicago oblige on tire notre chapeau au meneur des Bulls, titulaire à seulement 32 reprises en 51 rencontres.

Sur le strict plan défensif, Dunn a été la boule d'énergie dont rêvaient sans doute les Wolves lorsqu'ils l'ont drafté en 2016, avec un impact assez incroyable sur les statistiques défensives de son équipe. Si Chicago a fini dans la première moitié du classement en termes d'efficacité défensive, Dunn n'y est pas pour rien. Le joueur de 26 ans est une pépite pour les disciples des analytics en NBA, puisqu'il a fini dans le top 15 de plusieurs catégories de stats défensives avancées comme le +/- défensif.

On aimerait évidemment le voir un peu plus à l'aise en attaque, mais s'il devait rester ce prédateur terrifiant pendant le reste de sa carrière, Chicago aura un bel atout dans sa manche. Il suffit de voir la carrière que réalise un Patrick Beverley, sur lequel les gens misaient beaucoup moins.Ne voyez pas cette 10e place comme une vraie distinction, mais plus comme un encouragement pour la prochaine année scolaire.