Les Brooklyn Nets ENFIN libérés de Deron Williams, un boulet à 15 000$ par jour !

LIBRE ! SEAN MARKS ET LES BROOKLYN NETS SONT LIBRES ! Après des années à payer les erreurs de ses prédécesseurs, payer littéralement, le dirigeant de la franchise new-yorkaise peut célébrer. L’organisation a versé hier les derniers centimes (plutôt milliers de dollars) qu’elle devait à Deron Williams.

D-Will's last day on the Nets payroll is today, per @APOOCH

Brooklyn has been paying him around $15K per day over the last five years 😬 pic.twitter.com/4NqLEA3wFN

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2020