La NBA va faire respecter la distanciation sociale… pendant les temps-morts

Plus quelques jours à attendre avant la reprise du championnat NBA. Bientôt, les playoffs débarqueront, avec leurs oppositions intenses, des défenses acharnées, des joueurs collés aux basques de leurs adversaires, dans les appuis de leurs vis-à-vis. Bref, la distanciation sociale si importante dans la lutte contre le Covid-19 ne sera plus vraiment à l’ordre du jour sur les parquets. Vraiment ? En fait, si, un peu quand même.

Selon Shams Charania de The Athletic, les joueurs NBA et les coaches devront pratiquer cette distanciation sociale pendant les temps-morts. La ligue a en effet informé les équipes du protocole qu’elle a décidé pour ces situations.

En gros, à chaque temps-mort, des chaises, spécifiquement dédiées, seront installées sur le terrain. Et les joueurs ne pourront pas s’asseoir sur le banc. Après l’arrêt de jeu, le staff des équipes devra nettoyer et désinfecter ces chaises.

Sources: The NBA has informed teams that they are installing “Timeout Chairs” during games:

- Movable chairs to court so players and coaches can huddle, but players must stand/sit around chairs apart from bench

- Chairs cleaned by team staff at end of each timeout

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020