Comment Kobe Bryant a rassuré Draymond Green sur sa réputation de « dirty player »

Draymond Green n'a jamais fait l'unanimité dans sa carrière. Avec son franc-parler et son style de jeu parfois à la limite, l'intérieur des Golden State Warrios possède de très nombreux détracteurs. Et il n'est bien évidemment pas facile de vivre au quotidien en recevant des critiques répétées. Surtout à l'époque actuelle avec les réseaux sociaux.

Et de son côté, Green s'inquiétait de sa mauvaise réputation. Le Californien avait peur de l'étiquette de "joueur sale" à cause notamment de ses fautes techniques. Mais finalement, il a arrêté de se soucier de son image après un conseil de Kobe Bryant.

"Tu poursuis un but tellement plus grand, trop grand pour qu'un gars lambda soit en mesure de le comprendre. La réalité, 99% des gens de ce monde sont d'accord avec la médiocrité. Comment tu peux penser qu'ils vont être en mesure de te comprendre toi ?

Dray, je ne me suis jamais soucié de ce qu'ils pensaient de moi. Car je savais très bien qu'ils ne comprenaient pas que j'étais en quête d'une chose bien plus importante", a fait savoir Draymond Green en citant Kobe Bryant pour The Brownprint.