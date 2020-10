Dwyane Wade estime qu’il s’est fait voler un trophée de MVP… remporté par LeBron

Dwyane Wade est une légende de la NBA. Il a gagné trois titres – en 2006, 2011 et 2012 – décrochant au passage un trophée de MVP des finales. Des blessures lui ont joué des tours mais il reste l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, notamment sur son poste deux.

En revanche, il n’a jamais été nommé MVP. Une des rares lignes manquantes à son palmarès. Enfin, dans sa tête, « Flash » a bel bien mérité le trophée. Sauf qu’il ne lui a pas été donné. Ce qu’il a évoqué lors d’un live Instagram avec des fans.

« En 2008-2009, le trophée de MVP aurait dû avoir mon nom inscrit dessus… je vais m’arrêter là. »

Sa femme Gabrielle Union lui a alors demandé s’il avait digéré ça. La réponse est cash.

« Non, je ne suis pas passé au-dessus », rétorque l’intéressé.

Dwyane Wade avait effectivement sorti une saison phénoménale. Meilleur marqueur de la ligue avec 30 points par match. 5 rebonds. Et plus de 7 passes. Son meilleur exercice sur le plan individuel… et déjà l’apogée de sa carrière à 27 ans. Il n’a sans doute jamais été aussi fort.

Seulement deux matches manqués, c’est aussi l’année où il a le moins été impacté par les pépins physiques. Tout en menant le Miami Heat en playoffs avec comme lieutenants Mike Beasley, Jermaine O’Neal et Shawn Marion. Est-ce qu’il pouvait être MVP ? Oui, clairement.

Mais seulement voilà. Il y avait en face un certain LeBron James. Plus de 28-7-7 de moyenne. Surtout, la différence s’est faite sur les bilans collectifs. Les Cavaliers occupaient la première place à l’Est. Le Heat la cinquième. Pas besoin de chercher plus loin. Le King a été nommé MVP. Et c'était aussi amplement mérité.