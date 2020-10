Comment Bosh et Wade ont poussé LeBron James à devenir LE boss du Heat

« Not one, not two, not three… » LeBron James est venu au Heat avec l’intention de gagner plein de titre. Mais un an après sa promesse orgueilleuse devant une foule de supporteurs du Heat euphoriques, le King déchantait déjà. Il déprimait, même. La franchise de South Beach venait de se faire surprendre en finales NBA par les Dallas Mavericks, pourtant bien moins armés sur le papier. Avec les talents de James exportés vers… un trou noir à chaque fois que son équipe avait besoin de lui. C’est après cet échec retentissant que les superstars floridiennes ont compris qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul sheriff en ville. Et si possible le plus fort des trois : LBJ.

"LeBron definitely didn't want to step on D-Wade's toes. It took us having a conversation to pretty much say: 'We're going to allow you to be the best player in the world.' It was off and running after that."@ChrisBosh pic.twitter.com/9ET8Eezg8z

