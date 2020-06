Davis Bertans a été le premier joueur, en bonne santé, à faire l'impasse sur la reprise de la saison NBA. Contrairement à Trevor Ariza et Avery Bradley, le Letton n'a pas pris cette décision par rapport au Covid-19. De son côté, l'ailier des Washington Wizards a fait ce choix pour éviter une blessure, qui aurait pu mettre en péril sa Free Agency cet été. Dès l'annonce de ce forfait, Evan Fournier a déploré une telle attitude sur les réseaux sociaux. L'arrière du Orlando Magic défend une idée simple : si on peut jouer, on doit jouer. Et autant le dire tout de suite, la sortie du Français n'a pas été appréciée dans le clan Bertans. Et ce mercredi, sur Twitter, Fournier a détaillé sa pensée.

"C'est pas sur la bulle le problème. C'est ne pas jouer pour privilégier sa Free Agency, alors que tu es en parfaite santé. Si tu as peur du Covid ou que tu préfères rester avec ta famille, j'ai rien a dire dessus. Mais pas jouer parce que tu as peur pour ta Free Agency, non.

C'est un problème beaucoup plus profond de toute façon, et c'est pour ça que ça m'énerve autant. Maintenant on est dans une Ligue où y'a du load management, où certains jouent pour des likes sur Instagram, où dès qu'il y a un petit bobo ça ne joue pas pour pas niquer ses statistiques... Ce n'est plus seulement au sujet du basket. Décevant", a regretté Evan Fournier.

Compétiteur acharné (on se souvient de sa réaction avec la médaille de bronze lors de la Coupe du monde), Evan Fournier ne peut pas comprendre un tel comportement.