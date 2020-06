On vous avait parlé du Dr Anthony Fauci dans un petit portrait pendant le confinement. Celui qui a servi de contrepoids aux âneries de Donald Trump en matière de gestion de la crise sanitaire mondiale était en effet un joueur de basket au lycée, avec une histoire intéressante impliquant une star de la ligue à son époque. Voilà quelques semaines que l'on avait plus entendu Fauci et le voilà qui réapparaît comme un farouche allié du plan de reprise de la NBA.

Le scientifique vedette a validé dimanche ce que comptait faire la ligue du côté d'Orlando le 30 juin prochain, ce qui est un atout supplémentaire dans la manche d'Adam Silver face aux joueurs qui craignent de rejouer pour leur santé et celle de leurs proches.

"Je pense que la NBA a été créative et que son plan peut servir de modèle à suivre pour la reprise des autres grandes ligues. A mon avis, ce sera un succès. Ils ont vraiment voulu s'assurer que la sécurité des joueurs passe avant tout", a expliqué Fauci sur Stadium.

"J'ai bien regardé ce plan et tout est réuni pour créer cette bulle. Il y aura des tests pour tout le monde et l'assurance que tous ceux qui y entreront le feront en étant négatifs.

Le fait qu'il n'y ait pas la possibilité d'ajouter des joueurs au fur et à mesure dans cette bulle et le format choisi vont dans ce sens".

En mars dernier, Anthony Fauci avait longuement discuté avec Stephen Curry lors d'un live Instagram. Le meneur des Golden State Warriors est l'un des joueurs dont la voix pèse le plus en NBA et on peut supposer qu'il tentera de faire l'entendre dans les jours qui viennent en faveur d'une reprise.

Le Dr Fauci en a profité pour glisser un petit pronostic quand à l'issue de cette saison si particulière en NBA.

"Je suis obligé de dire que je vois les Lakers champions".

LeBron James, dont la décision de jouer ou non sera probablement suivie par la majorité des joueurs, y verra sans doute un ultime signe qu'il faut jouer.