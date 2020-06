Et si la situation autour de la reprise de la saison NBA était plus simple que prévu ? Alors que certains joueurs, comme Kyrie Irving ou Dwight Howard, militent activement pour un boycott afin de se concentrer sur la situation sociale aux Etats-Unis, Patrick Beverley a émis un avis que l'on peut supposer pertinent. Le meneur des Los Angeles Clippers pense que le destin de cette saison 2019-2020, censée reprendre au Disney World Resort d'Orlando le 30 juin prochain, est entre les mains d'un homme : LeBron James.

"Les joueurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si LeBron James dit qu'il va jouer à Orlando, alors on va toujours jouer à Orlando. Il n'y a rien de personnel, c'est simplement une question de business", a posté le pitbull des Clippers sur Twitter dimanche.

Beverley déplorait il y a peu le manque de communication de la part de la NBA. Ce grief ne lui a visiblement pas fait perdre l'envie de jouer pour aller peut-être décrocher le premier titre de champion de sa carrière.

Il faut noter que LeBron James n'a pas participé à la fameuse réunion téléphonique qui a rassemblé un peu moins d'une centaine de joueurs vendredi dernier. Parmi ceux convaincus qu'il ne faut pas reprendre la saison, on retrouve deux joueurs des Los Angeles Lakers : Avery Bradley et Dwight Howard comme dit précédement. Le "King" estime que les joueurs peuvent se servir de l'attention qui sera portée sur eux durant ces trois mois pour faire passer leur message et continuer de se battre, dans la dynamique du mouvement Black Lives Matter.

Des joueurs des Lakers restés anonymes ont expliqué que ces divergences de points de vue n'amenaient pour l'heure aucune tension entre les joueurs.